20 सालों से इस लड़की ने पहन रखा है हेलमेट, तो हो गयी इस बीमारी की शिकार

20 सालों से इस लड़की ने पहन रखा है हेलमेट, तो हो गयी इस बीमारी की शिकार लाइफ़स्टाइल डेस्क। दुनियाभर में कई बीमारियां हैं जो बहुत अजीब हैं. ऐसे में अब आज हम आपको जिस बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. जी दरअसल हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह बीमारी मोरक्को की रहने वाली फातिमा घाजेवी को है. फातिमा स्किन (त्वचा) संबंधी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण उन्हें करीब दो दशकों से अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो हेलमेट पहना जाता है वह लगाए रखना पड़ता है. जी दरअसल फातिमा को रेयर स्किन डिजीज (बीमारी) जेरोडेरमा पिग्मंतोसम की समस्या है. इस कारण उन्होंने पिछले 20 सालों से हेलमेट पहना हुआ है. फातिमा एक पल भी बिना हेलमेट पहने बाहर नहीं निकल सकती हैं. जी दरअसल उन्हें अपनी स्किन को सूर्य की किरणों से बचाए रखना पड़ता है इस कारण वह हेलमेट पहनकर रखती हैं. जिस समय फातिमा की उम्र 13 साल थीं उसी समय उन्हें यह बीमारी हुई थी. उस समय धूप में निकलने से उनकी स्किन जलने लगती थी. उसके बाद उनका शरीर खुद ब खुद उन्हें ठीक नहीं कर पाता था. यही समस्या अब तक उन्हें है इस कारण वह बाहर नहीं निकलती हैं. वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो फातिमा को जो बीमारी है वो असल में एक जेनेटिक समस्या है. उनके अनुसार इस बीमारी के तहत चेहरे की कोशिकाएं खुद को रिपेयर नहीं कर पाती हैं इसलिए धूप से बचे रहना बेहद जरूरी है.