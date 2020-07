कोरोना और त्योहारों के बीच भारी बारिश बढ़ाएगी मुसीबत, अलर्ट जारी नई दिल्ली। देश में त्योहारों का माहौल शुरू हो गया है। पहले ईद-उल अजहा उसके बाद रक्षाबंधन लेकिन इस सब में पहले से बाधक नॉवेल कोरोना वायरस के बाद भारी बारिश भी अब मुसीबत पैदा करेगी। दरअसल, मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में मौसम खराब होने के कारण लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परेशानी इस बात से और बढ़ जाएगी कि कैसे बारिश और कोरोना से लड़ते हुए त्योहारों को रंगीन बनाया जाए। हालांकि, इस बार खुले तौर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सकेगा, लेकिन जरूरी सामान के लिए बाजारों में जाना पड़ सकता है। उसमें बारिश सब काम पर पानी फेर सकती है। श्रीनगर में सुरक्षाबल रहें अलर्ट, डीजीपी बोले- बड़ी वारदात की कोशिश में आतंकी मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह ही कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था, जहां कुछ जगहों पर मौसम बिगड़ा भी और कहीं जल्द बारिश हो सकती है। हालांकि, पिछले कई दिनों में देश के अलग-अलग भागों में बारिश हुई है। इसके मद्देनजर आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार सुबह बताया था कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, शुक्रवार को बारिश होगी। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कई जगहों पर सुबह ही बारिश हो गई थी। इसके अलावा आईएमडी ने एक ट्वीट में कहा, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गन्नौर, बागपत, कासगंज, नरौरा, चंदौसी, संभल, सहसवान, बदायूं, चांदपुर, अमरोहा, मुरादाबाद के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। मौसम एजेंसी ने आगे बताया था कि नवीनतम सैटेलाइट इमेजरी और राडार इमेजरी में मध्यम से तीव्र संवहन के पैच दिखाई देते हैं, जो उत्तरपश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप क्षेत्र में स्थित हैं। असम में आई बाढ़ में एक मुस्लिम दोस्त ने इस तरह बचाई अपने हिंदू दोस्त की जान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 1 अगस्त को कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठावाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी हुई है। बात 3 अगस्त की करें तो इस दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में पृथक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात राज्य, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना और केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com