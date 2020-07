5 TikTok स्टार्स को दो साल की जेल, यौन कर्मी बनाने के लिए लड़कियों को बहकाने का आरोप

5 TikTok स्टार्स को दो साल की जेल, यौन कर्मी बनाने के लिए लड़कियों को बहकाने का आरोप काहिरा। मिस्र (Egypt) में टिकटॉक और इन्स्टाग्राम की मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स पर कानूनी कार्रवाई जारी है। मिस्र की एक अदालत ने ऐसी ही 5 टिकटॉक स्टार्स को ‘सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन’ के आरोप में 2-2 साल जेल की सजा सुना दी है। कोर्ट के मुताबिक इन लड़कियों ने जो वीडियो और तस्वीरें टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किये थे वे इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं थे और इन्होने काफी चुस्त और कम कपड़े भी पहने हुए थे। ऐश्वर्या और आराध्या के ठीक होने पर भावुक हुये अमिताभ बच्चन, बोले- नहीं रोक पाए आंसू जानकारी के मुताबिक टिकटॉक स्टार हनीन होसाम, मोवाद-अल अधम समेत तीन अन्य लड़कियों को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों ने साथ मिलकर एक वीडियो बनाया था जिस पर कई कट्टरपंथी लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। कोर्ट ने कहा कि इन लड़कियों ने समाज के नियमों का उल्लंघन किया है जिसके लिए इन्हें सजा दी जानी ज़रूरी है, इस सजा के जरिए ऐसे दूसरे लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। इन लड़कियों पर करीब 19 हज़ार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। हनीन होसाम काहिरा यूनिवर्सिटी की एक छात्रा हैं और उन्हें अप्रैल में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें एक ऐसे वीडियो के लिए गिरफ्तार किया गया जिसमें वे बाकि लड़कियों को टिकटॉक के जरिए पैसे कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रहीं थीं। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि वे 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को ढाई हज़ार से 3 हज़ार डॉलर प्रतिमाह कमाई का रास्ता बता रहीं हैं। मिस्र के कई मानवतावादी और लोकतंत्र समर्थक लोगों ने इन लड़कियों के समर्थन में आवाज भी उठाई है लेकिन फिलहाल कोर्ट के फैसले पर कोई असर पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। जनता के मसीहा बनकर उभरे सोनू सूद जल्द नजर आएंगे ‘द कपिल शर्मा शो’ में हनीन ने बताया कि वे सिर्फ लड़कियों को टिकटॉक के जरिए पैसे कमाने के बारे में जागरूक कर रहीं थीं जबकि पुलिस ने आदालत में उस पर ‘डिजीटल सेक्स वर्कर’ बनाने के लिए लड़कियों को बहकाने का आरोप लगाया है। हनीन की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी काफी सारे ट्वीट हैं जिनमें उन पर हमला किया गया है और उनके खिलाफ हिंसक बातें की गई हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लड़कियां इस्लामी और मिस्र की संस्कृति के खिलाफ लड़कियों को भड़काकर वेश्यावृत्ति की तरफ धकेल रहीं थीं। बता दें कि मिस्र में बीते दिनों सोशल मीडिया को लेकर नए कड़े कानून बनाए गए हैं और तभी से पत्रकारों, सोशल मीडिया स्टार्स और सरकार के खिलाफ लिखने वाले लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं। इससे पहले मिस्र की एक बेली डांसर को भी इन्स्टाग्राम पर उत्तेजक कपड़ों में पोस्ट डालने के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com