सुशांत सुसाइड केस में बैंक अकाउंट के पेपर्स आए सामने, परिवार ने जादू-टोने का लगाया आरोप नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड केस में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के पेपर्स सामने आ गए हैं। इसमें बताया गया है कि पांच बार पूजा और पंडित के नाम पर पैसे निकाले गए थे। राजसभा सांसदों की बैठक में दिग्विजय सिंह ने दी राहुल गांधी को अपनी सक्रियता बढ़ाने की राय सुशांत के अकाउंट से मिली जानकारी के मुताबिक पूजा के नाम पर उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपये निकाले गए थे। 14 जुलाई 2019: 45000 22 जुलाई 2019: 55,000 और 36,000 2 अगस्त 2019: 86,000 8 अगस्त 2019: 11,000 15 अगस्त 2019: 60,000 अफगानिस्तान को मिली बड़ी कामयाबी, ISIS खुरासान का चीफ असदुल्लाह ओरकजई अफगानिस्तान में मारा गया बता दें,पंडित को पैसे देने से लेकर पूजा की सामाग्री खरीदने तक का जिक्र भी स्टेटमेंट में किया गया है। इसके बाद फिर सुशांत के मुंबई वाले घर में कोई पूजा नहीं हुई। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने एक्टर पर जादू टोना करवाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये पैसे जादू टोने में इस्तेमाल किए गए, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत के घर तो कोई पूजा हुई ही नहीं। अकाउंट से ये भी साफ है कि रिया के मेडिकल खर्चों से लेकर खाने तक का बिल सुशांत ही भरते थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com