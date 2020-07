VIRAL VIDEO में देखें दो सांपों के बीच इंसानों की तरह हुई वर्चस्व की जंग नई दिल्ली। इंसानों की जमीन-जायदाद को लेकर लड़ाई के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों में भी इस तरह की लड़ाइयां होती हैं? दुनिया में ऐसे बहुत से जानवर और पशु-पक्षी हैं, जो अपने क्षेत्र और दोस्तों के लिए एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे ही वर्चस्व की लड़ाई दो सांपों के बीच हुई है। जिसको आईएफएस ऑफिसर सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर पर दो सांपों के बीच इस खतरनाक लड़ाई के वीडियो को शेयर किया है। ये वीडियो किसी घने जंगल का लग रहा है। आप भी देखिए VIDEO… Rat snakes combat for dominance. Two male fighting to define their territory & defend their mate. pic.twitter.com/FVn2FIXHte — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 31, 2020 वीडियो में देखा जा सकता है कि दो सांप सड़क किनारे पानी में लड़ रहे हैं। वह लड़ाई करते-करते सड़क पर आ जाते हैं और वहां लड़ाई को जारी रखते हैं। दोनों एक-दूसरे से लिपट जाते हैं और एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों सांपों को रेट स्नेक बताया जा रहा है। सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘रेट स्नेक प्रभुत्व के लिए मुकाबला करते हैं. यहां दो मेल स्नेक अपने क्षेत्र को परिभाषित करने और अपने साथी की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। नंदा ने इस वीडियो को आज ही सुबह शेयर किया है। अब तक इस वीडियो पर हजारों व्यूज आ चुके हैं। साथ ही 100 से ज्यादा लाइक्स और कई रि-ट्वीट्स हो चुके हैं। एक यूजर ने लिखा सच्चाई यह है कि यह लड़ाई नहीं, बल्कि रोमांस कर रहे हैं। ऐसे वीडियो मैंने कई बार देखे हैं। इस पर सुशांत नंदा ने लिखा कि यह एक गलत धारणा है। नंदा सोशल मीडिया पर अपने खास वीडियोज के लिए जाने जाते हैं। वे जानवरों और पशु-पक्षियों के रोमांचित कर देने वाले वीडियो अपनी टाइमलाइन पर शेयर करते रहते हैं। उनके सभी वीडियो और फोटोज को वायरल होने में जरा भी समय नहीं लगता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com