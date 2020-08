केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा- सुशांत सिंह राजपूत में CBI जांच की मांग जायज नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में लोगों की सीबीआई जांच की मांग जायज है. केंद्रीय मंत्री का कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने का अनुरोध किया था, लेकिन उद्धव ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. सीबीआई जांच न्याय के दृष्टिकोण से बेहतर होगी और परिवार भी यही चाहता है. करण जौहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर ली वापसी केंद्रीय मंत्री ने मुंबई पुलिस की जांच को प्रचार करार दिया. समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में आरके सिंह कहा कि मुंबई पुलिस ने मामले में कुछ भी नहीं किया और प्रचार के लिए लोगों की जांच कर रही थी. उन्होंने एक प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की और यह नहीं बताया कि वे किसकी जांच कर रहे हैं. अब इस मैटर में पटना में एफआईआर दर्ज की गई है. सुशांत सिंह सुसाइड केस पर बोली तनुश्री- मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं इस मामले में बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वह उन लोगों की निंदा करना चाहते हैं मुंबई पुलिस की दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं. उद्धव ठाकरे का कहना था कि मुंबई पुलिस असमर्थ नहीं है. अगर किसी के पास कोई सबूत है तो लेकर आ सकता है. हम पूछताछ करेंगे. दोषी को सजा देंगे. मगर प्लीज इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार दो राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com