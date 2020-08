रक्षाबंधन पर भाई के लिए बनाएं साबूदाने से बनी ये चीजें लाइफस्टाइल डेस्क। रक्षाबंधन का पावन पर्व हर साल सावन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल भाई- बहन का यह पावन त्योहार सोमवार, 3 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है और अपने हाथों से बना स्वादिष्ट भोजन भी कराती है। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में खान-पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ये सोच रही हैं कि इस रक्षाबंधन भाई को क्या खिलाया जाए तो आप अपने भाई को साबूदाने से बनी चीजें खिला सकती हैं। इन चीजों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। साबूदाने में काफी मात्रा में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और विटामिन पाया जाता है। साबूदाने का सेवन करने से वजन भी नियंत्रण में रहता है। आइए जानते हैं साबूदाने से बनने वाली रेसिपीज की विधि.. साबूदाना खिचड़ी आप भाई को साबूदाना खिचड़ी बनाकर खिला सकती हैं। साबुदाना खिचड़ी को बनाना भी काफी आसान होता है। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री साबूदाना- 1 कप नींबू का रस- 2 चम्मच तेल- 2 बड़े चम्मच जीरा- 1 चम्मच उबले और छिलके वाले आलू- ¾ कप सेंधा नमक- स्वादानुसार भूनी हुई मूंगफली- ½ कप हरी मिर्च- बारीक कटी हुई करी पत्ते- 5,6 चीनी- 2 चम्मच साबूदाना खिचड़ी बनाने की विधि… 1 कप साबूदाने को पानी से धो लें और इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। 4 घंटे बाद इसे पानी से निकाल लें और ड्राई होने के लिए रख दें। इसके बाद एक पैन में 2 चम्मच तेल डालें और कुछ देर बाद जीरा भी डाल दें। जीरे को अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, करी पत्ता और मूंगफली मिला लें। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद इसमें आलू, नमक और चीनी मिलाएं और 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनें। 2 मिनट बाद इसमें साबुदाना मिला लें और इसे कुछ देर तक भूनें। कुछ ही देर में स्वादिष्ट साबूदाना खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com