राम मंदिर भूमि पूजन पर ISI ने रची बड़े हमले की साजिश, खुफिया एजेंसियां अलर्ट अयोध्या। राम मंदिर भूमि पूजन अयोध्या में पांच अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एंजेंसी आईएसआई ने भूमि पूजन वाले दिन भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। आईएसआई ने पाक आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद भारत भेजा है। इस साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आईएसआई ने तीन से पांच आतंकियों को भारत भेजा: रॉ बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम बहुप्रतीक्षित है। बताया जा रहा है कि आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को अफगानिस्तान में विशेष आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी है। भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ ने कहा है कि आईएसआई ने तीन से पांच आतंकियों को भारत भेजा है। इतना ही नहीं इन आतंकियों के निशाने पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी है। अयोध्या और जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश इस खुलासे के बाद रॉ समेत भारत की तमाम एजेंसियों की टीमों को अयोध्या और जम्मू-कश्मीर में तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आईएसआई ने आतंकियों के हर गुट को अलग अलग हमला करने को कहा है। रॉ की इस रिपोर्ट में देश के कई वीवीआईपी भी इन आतंकियों के निशाने पर बताए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, आतंकियों के कई गुट भारत में प्रवेश भी कर चुके हैं और कुछ गुटों को भेजने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने भारत में बड़े आतंकी हमने की साजिश रच दी है। बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम मोदी के अलावा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, लाल कृष्ण अडवाणी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राम मंदिर संघर्ष से जुड़े लोग सहित कुल 200 से 300 लोग मौजूद रहेंगे।