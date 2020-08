रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज खुलेंगी मिठाई और राखी की दुकानें, नहीं होगा लॉकडाउन लखनऊ। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज यानी रविवार को उत्तर प्रदेश में मिठाई व राखी की दुकानों के खुलने पर पाबंदी नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था पर सहमति जता दी है और जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में स्व विवेक से निर्णय लेने को कहा है। चूंकि रक्षाबंधन का पर्व सोमवार को पड़ रहा है इसलिए आज इन दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसके लिए अलग से औपचारिक आदेश जारी नहीं किए हैं। सुशांत सुसाइड केस में बैंक अकाउंट के पेपर्स आए सामने, परिवार ने जादू-टोने का लगाया आरोप इसके मद्देनजर लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में शनिवार और आज लॉकडाउन की व्यवस्था में रक्षा बंधन के अवसर पर ढील दी गई है। जानकारों के मुताबिक संबंधित जिलों के व्यापारिक संगठनों को इसकी जानकारी दे दी गई है। दुकानों में संक्रमण के बचाव की सभी व्यवस्थाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने की बाध्यता रहेगी। जानकार बताते हैं कि जिलाधिकारियों से संक्रमण की स्थिति और जिले के कंटेनमेंट जोन को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्णय लेने की अपेक्षा की गई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com