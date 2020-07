रिया चक्रवर्ती का VIRAL VIDEO, ब्वॉयफ्रेंड को कंट्रोल करने को लेकर कही ये बात मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इस वीडियो में रिया भाई लोगों की भाषा में बोलती नजर आ रही हैं। वह कह रही हैं कि मुझे पता है गुंडों को कैसे मैनीप्युलेट करना है और उनका बॉयफ्रेंड छोटा गुंडा है। हालांकि यह बात साफ नहीं हो सकी कि यह कब का वीडियो है और रिया किस बॉयफ्रेंड की बात कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं मवालियों की भाषा रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहा है। इसमें वह बता रही हैं कि वह कैसे आराम बात से पलट सकती हैं। वह इसका उदाहरण भी बताती हैं कि कैसे मां-बाप के सामने झूठ बोलकर अपने भाई को हैरान कर दिया था, सबकी झूठी कसम भी खा ली थी। वहीं ये भी कहती हैं कि उन्हें पता है कि गुंडों को कैसे मैनीप्यूलेट करना है। वह बोलती हैं कि वह गुंडों से काम लेती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डॉन उनके ऊपर है और वह बता भी नहीं सकतीं। आखिर में रिया यह भी कहती हैं कि रेकॉर्ड मत करना। देखें पूरा वीडियो Undated Rhea Chakraborty #New viral video. #SushantDeathMystery #RheaChakroborty pic.twitter.com/NDbSHIKN7l — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) July 31, 2020 हाउस हेल्प ने बताया था रिया करती हैं काला जादू यह वीडियो वायरल होने के बाद रिया चक्रवर्ती ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी हैं। फॉलोअर्स रिया का ये रूप देखकर हैरान भी हैं। बता दें कि सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि रिया ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया था। वहीं सुशांत के हाउस हेल्प ने उनकी बहन को बताया था कि रिया काले जादू में इन्वॉल्व थीं। इस मामले की जांच बिहार पुलिस कर रही है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com