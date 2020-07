क्यों टेनिस खिलाड़ी ने मैच में स्टाफ को रैकेट देकर खेलने से किया इंकार लाइफस्टाइल डेस्क। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। यह वीडियो जेंटलमैन को परिभाषित करता है। ऐसा कहा जाता है कि टेनिस सभ्य लोगों का खेल है। इसमें सभ्यता और संस्कार दोनों देखने को मिलता है। इस कथन को खिलाड़ियों ने कई बार साबित भी कर दिखाया है। इस क्रम में सोशल मीडिया पर टेनिस गेम का एक पुराना मैच शेयर हो रहा है, जिसमें खिलाड़ी के कहने पर स्टाफ टेनिस खेलती हैं। इस वीडियो में साफ़ देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के Mark Philippoussis और क्रोसिया के Goran Ivanišević के बीच मैच खेला जा रहा है। इस मैच में Mark Philippoussis एक सेट जीत चुके हैं। जबकि दूसरे सेट में 3-3 की बराबरी पर हैं। Life is to play… Life is also to be enjoyed pic.twitter.com/TDCxmVFsSn — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 26, 2020 तभी Goran Ivanišević दूसरे सेट में Mark की सर्विस का जवाब नहीं दे पाते हैं और एक के बाद एक लगातार 4 सर्विस में 40 अंक गंवा बैठते हैं। इसके बाद वह कोर्ट स्टाफ के पास पहुंचते हैं और उनसे खेलने की विनती करने लगते हैं। यह देख सब आश्चर्य चकित हो जाते हैं। Goran स्टाफ महिला से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। महिला इधर-उधर देखने लगती हैं। तभी Goran कहते हैं “मुझे पता है, आप टेनिस बढ़िया खेलती हैं”। दर्शक भी महिला का मनोबल ताली बजाकर करते हैं। तब महिला टेनिस रैकेट लेकर कोर्ट में पहुंचती हैं। जहां Mark Philippoussis आराम से सर्विस करते हैं। महिला रिटर्न सर्विस करती हैं। यह देख सब ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद जब महिला दोबारा सर्विस करती हैं तो Mark Philippoussis अपने सिर से रिटर्न सर्विस करते हैं। यह देख सब हंसने लगते हैं। जबकि अंतिम सर्विस में Mark Philippoussis अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं। मानो वह फुटबॉल खेल रहे हैं। इस बार सर्विस टूट जाती है और बॉल नेट से जा टकरा जाती है। इस तरह स्टाफ के साथ खेलने में मार्क 15 अंक गंवा बैठते हैं। वीडियो बेहद मजेदार है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया ट्विटर पर अपने अकांउट से शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है- जीवन खेलने के लिए हैं। साथ ही जीवन आनंद लेने के लिए भी है। सुशांत नंदा के इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 7 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं। वहीं, तकरीबन 700 लोगों ने लाइक किया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com