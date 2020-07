अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस पर आया मायावती का ट्वीट, की CBI जांच की मांग लखनऊ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। सुशांत ने 14 जून को अपने घर पर सुसाइड कर ली थी। सुशांत केस की जारी कार्यवाही के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि बिहार मूल के युवा बालीवुड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत की मौत का मामला रोज नए तथ्यों के उजागर होने व उनके पिता द्वारा पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने से लगातार गहराता जा रहा है। 100 लोगों की हत्या करने वाला डॉक्टर डेथ किया गया गिरफ्तार, कई लोगों की बेरहमी से की थी हत्या मायावती ने ट्वीट किया, “बिहार मूल के युवा बालीवुड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत की मौत का मामला रोज नए तथ्यों के उजागर होने व उनके पिता द्वारा पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने से लगातार गहराता जा रहा है। अब मामले की जाँच महाराष्ट्र व बिहार पुलिस द्वारा होने से बेहतर है कि प्रकरण की जाँच सीबीआई ही करे।” 1. बिहार मूल के युवा बालीवुड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत की मौत का मामला रोज नए तथ्यों के उजागर होने व उनके पिता द्वारा पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने से लगातार गहराता जा रहा है। अब मामले की जाँच महाराष्ट्र व बिहार पुलिस द्वारा होने से बेहतर है कि प्रकरण की जाँच सीबीआई ही करे। — Mayawati (@Mayawati) July 30, 2020 उन्होंने आगे लिखा, “साथ ही, सुशान्त राजपूत प्रकरण में महाराष्ट्र व बिहार के काग्रेंसी नेताओं के अलग-अलग रवैये से ऐसे लगता है कि इनका असल मकसद इस प्रकारण की आड़ में पहले अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करना है तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना बाद में, जो कतई उचित नहीं। महाराष्ट्र सरकार गंभीर हो।” इस बीच दिवंगत अभिनेता के परिवार के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बुधवार को कहा कि बालीवुड की अभिनेत्री रिया चक्रवती द्वारा पटना में दर्ज प्राथमिकी के स्थानांतरण के लिये शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने से संकेत मिलता है कि मुंबई पुलिस में कोई उनकी मदद कर रहा है। विकास सिंह ने कहा कि रिया अभी तक सुशांत मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही थीं लेकिन अब उन्होंने पटना में दर्ज मामले की जांच पर रोक लगाने का अनुरोध शीर्ष अदालत से किया है। सिंह ने कहा, ‘‘अगर उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है तो उन्हें सीबीआई जांच के लिये याचिका दायर करनी चाहिए थी।’’ मुख्यमंत्री शिवराज के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु भी कोरोना पॉजिटिव उन्होने कहा कि यह प्राथमिकी पटना में दर्ज हुयी है और अब उन्होंने (रिया ने) उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने और इस मामले को मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि मुंबई पुलिस में कोई उनकी मदद कर रहा है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com