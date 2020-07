NASA की हो रही मंगल मिशन की तैयारी, गृह के ऊपर हैलीकॉप्टर उड़ाने की उम्मीद फ्लोरिडा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) गुरुवार (30 जुलाई) को मंगल मिशन लॉन्च करने जा रही है। NASA ने इसकी जानकारी दी। NASA ने बताया कि “Mars 2020 Perseverance mission” फ्लोरिडा के केप केनेवरल स्टेशन से होगा। इसके लिए सभी तैयारियों पूरी हो चुकी हैं। योगी सरकार ने किए में 17 IAS और 15 PCS अधिकारियों के तबादले NASA ने बताया अमेरिकी समय के अनुसार, गुरुवार को सुबह 7 बजे से इसकी लाइव कवरेज शुरू हो जाएगी और 7.50 बजे मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। NASA का इस मंगल मिशन की लाइव कवरेज आप http://nasa.gov/live और http://mars.nasa.gov/mars2020/ देख सकते हैं। यह जानकारी NASA मार्स ट्विटर हैंडल से दी गई है। इस मिशन को ULA AtlasV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ULA Atlas V गुरुवार सुबह 7.50 बजे रोवर को लेकर मार्स के लिए उड़ान भरेगा। बता दें कि यह रॉकेट Atlas रॉकेट का पांचवां मुख्य वर्जन है। यह रॉकेट करीब 197 फीट लंबा होता है। भाजपा का आरोप- तृणमूल में शामिल होने से किया था मना, तो कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटकाया इसके साथ ही NASA एक हैलीकॉप्टर भी मंगल गृह पर भेज रहा है। ULA Atlas V में रॉकेट में रोवर के साथ-साथ हैलीकॉप्टर भी होगा। NASA की कोशिश रहेगी कि वह मंगल गृह की सतेह के ऊपर हैलीकॉप्टर को उड़ाए। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com