तमिलनाडु सरकार ने 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन चेन्नई। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। बताया गया कि राज्य में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि 31 अगस्त तक के लिए जारी किये गये लॉकडाउन के दिशा निर्देश में पूर्व में जारी छूट में बढ़ोत्तरी की गई है। बता दें तमिलनाडु में बुधवार को कोविड-19 के 6,426 नये मामले सामने आये, जिसे मिलाकर राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,34,114 हो गई, जबकि संक्रमण के कारण 82 और मौतें होने के साथ राज्य में बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,741 हो गई। अनलॉक-3 : योगी सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइन्स स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन में कहा गया कि अस्पतालों से 5,927 लोगों को छुट्टी मिलने के बाद राज्य में ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,72,883 हो गई है। राज्य में अब 57,490 मरीजों का इलाज चल रहा है. चेन्नई में बुधवार 1,117 नए मामले सामने आये, जिससे महानगर में संक्रमितों की कुल संख्या 97,575 तक पहुंच गई है। वहीं केंद्र सरकार ने देशभर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशानिर्देश जारी कर दिये जिनमें निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गयी है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी। कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी है जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से गहन विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. हालांकि मंत्रालय के अनुसार, रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी (रात्रिकालीन कर्फ्यू) को हटा लिया गया है।