मानसून में सेहत को सलामत रखने के लिए इसे बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा लाइफ़स्टाइल डेस्क। गर्मियों तो अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेकर आती ही हैं लेकिन उसके तुरंत बाद मानसून में भी इनका खतरा लगातार बना रहता है जिसे बचे रहने के लिए आपको अपनी डाइट पर खासतौर से फोकस करना होगा। ऐसे मौसम में लगभग चार सर्विंग फ्रूट्स और वेजटेबल्स व तीन सर्विंग फैट-फ्री और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए। इस मौसम में कई लो-कैलरी फ्रूट्स मिलते हैं जिनमें फाइबर, कैल्शियम एवं महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। दही या योगर्ट दही एक लाजवाब कूलेंट है। दही, छाछ, लस्सी, रायता..किसी भी रूप में इसका सेवन जरूरी है। सब्जियों के साथ यह एक परफेक्ट मील का काम कर सकता है तो फ्रूट्स के साथ बेहतरीन डेजर्ट बन सकता है। लो-फैट दही का रोज सेवन करें। यह शरीर को ठंडक पहुंचाएगा और त्वचा को देगा दाग-धब्बों से मुक्ति। हरी सब्जियां एवं फल गर्मी में हरी सब्जियों का सेवन अधिकाधिक करना चाहिए। क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में पानी होता है। इन्हें ओवरकुक करने से बचें ताकि इनमें मौजूद पानी नष्ट न हो। इस मौसम में लौकी या घीया, तोरई, टिंडा, ककडी, खीरा, कद्दू, टमाटर, भिंडी, खरबूजा, तरबूज जैसे तमाम फलों व सब्जियों का सेवन करें और स्वस्थ रहें। प्याज प्याज में आश्चर्यजनक कूलिंग तत्व हैं। सैलेड में खाएं या फिर करी, रायता, डिप्स और चटनी के तौर पर प्रयोग करें, यह शरीर को फायदा ही पहुंचाएगा। यह लू से बचाने की क्षमता रखता है। टमाटर-मिर्च फाइबर वेट कंट्रोल में मददगार है। अगर इन गर्मियों में स्लिम फिट बने रहने के आसान तरीके ढूंढ रहे हैं तो समर डाइट में टमाटर और मिर्च को जरूर शामिल करें, जिसमें विटमिन ए, विटमिन सी और लाइकोपीन है। पोषक तत्वों का यह पावरहाउस फल और सब्जी दोनों में गिना जाता है। आम फलों का राजा आम गर्मी का सबसे पसंदीदा फल है। हीट स्ट्रोक से बचना है तो आम पना बनाएं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा स्रोत है। इसमें विटमिन ए की भरपूर मात्रा है। हालांकि डायबिटीज और कुछ अन्य बीमारियों में आम से नुकसान पहुंच सकता है। ठंडा-ठंडा सूप अपनी डाइट में ताजी सब्जियों का ठंडा सूप जरूर शामिल करें। इससे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। विटमिंस और मिनरल्स का यह खजाना शरीर को भरपूर ऊर्जा भी देता है।