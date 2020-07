हल्दी को ऐसे करें अलग-अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल लाइफ़स्टाइल डेस्क। हल्दी महज किचन का एक मसाला नहीं बल्कि और भी कई तरह से हमारे लिए फायदेमंद होता है। ब्यूटी पैक के अलावा आप इससे अचार और चटनी भी तैयार कर सकते हैं जो रखेंगे लंबे समय तक आपका ख्याल। हल्दी बेहतरीन सुपरफूड है। सदियों से इसका इस्तेमाल खाने के साथ-साथ सौंदर्य निखारने और त्वचा की समस्याओं को दूर करने के लिए होता रहा है। यहां जानिए, हल्दी को कैसे अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल कर रखें सौंदर्य और सेहत का ध्यान। हल्दी-एलोवेरा फेस पैक सामग्री थोड़ा-सा फ्रेश एलोवेरा जैल, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर विधि एलोवेरा को छील कर उसका गूदा निकाल लें। गूदे को अच्छी तरह मसल कर एकसार करें। इसमें हल्दी पाउडर मिलाकर पेस्ट तैयार करें। पेस्ट को चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं। आधे घंटे बाद कुनकुने पानी से चेहरा साफ करें। इससे पिंपल्स तो ठीक होंगे ही, त्वचा में निखार भी आएगा। सेहत और सौंदर्य की रक्षक गुमचोट के इलाज़ में सहायक होने के साथ-साथ हल्दी कफ, खांसी, आदि के इलाज़ में भी मददगार है। एजिंग प्रक्रिया को कम करने वाली हल्दी रूखी और तैलीय दोनों तरह की त्वचा के लिए अच्छी रहती है। यह चेहरे के दाग-धब्बों को दूर कर पिग्मेंटेशन और टैनिंग को कम करती है। एक शोध के मुताबिक हल्दी में मौज़ूद करक्यूमिन अल्जाइमर के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। दिल के रोगियों के लिए हल्दी फायदेमंद होती है। खासकर सर्जरी के बाद आने हार्ट अटैक को हल्दी के माध्यम से कम किया जा सकता है। लिवर को डिटॉक्सीफाइ करने में हल्दी मददगार होती है। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में हल्दी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित इसके सेवन से गैस, कब्ज आदि समस्याओं से राहत मिलती है। हल्दी खून साफ करती है। इसके सेवन से खून में माजूद विषैले तत्व बाहर आ जाते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com