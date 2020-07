कश्मीर में नये आतंकी संगठन PAFF को पाकिस्तान ISI कर रही है मदद श्रीनगर। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों से आतंकियों का सफाया हो गया है। इसके बाद से बौखलाई पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) ने एक बार फिर घाटी का माहौल खराब करने की साजिश रची है। आईएसआई ने (द रजिस्टेंस फ्रंट) की तरह ही कश्मीर में नया आतंकी संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया है। कश्मीर में पनप रहे इस नए आतंकी संगठन का नाम नाम पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF) है। इस संगठन ने पिछले सप्ताह कुलगाम में एक पुलिसकर्मी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। 5 TikTok स्टार्स को दो साल की जेल, यौन कर्मी बनाने के लिए लड़कियों को बहकाने का आरोप आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की ओर से सारी मदद पहुंचाई जा रह है। खबर है कि इस आतंकी संगठन के पास स्टेयर एयूजी जैसी घातक और अत्याधुनिक एसाल्ट राइफल हैं। इसके अलावा संगठने के आतंकियों के पास एम4 कार्बाइन जैसे हथियार हैं। भारत में अपनी दहशत फैलाने के लिए आतंकी संगठन पीएएफएफ ने एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो टीआरएफ द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सोशल मीडिया के विभिन्न चैनलों में से एक है। इस वीडियो में तीन आतंकियों को दिखाया गया है जिन्होंने नकाब पहन रखा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आतंकियों के पास किस तरह के खतरनाक हथियार मौजूद हैं। वीडियो के जरिए पुलिसकर्मी की हत्या की ली जिम्मेदारी इस वीडियो के जरिए ही पीएएफएफ आतंकी संगठन ने 22 जुलाई को फर्रा कुलगाम में पुलिसकर्मी अब्दुल रशीद डार की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक इस संगठन और वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि जिस तरह से इस वीडियो में दिखाया गया है उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com