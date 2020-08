इस बार भाइयों को अपने हाथ से बनाकर खिलाइए नारियल का लड्डू लाइफ़स्टाइल डेस्क। बहन और भाई के प्यार का प्रतीक रक्षा बंधन का त्योहार आने में महज चंद दिन ही बचे हैं। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। इसके साथ ही मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करती हैं। इस बार रक्षा बंधन पर अगर आप अपने भाई को कुछ खास बनाकर अपने हाथ से मीठा खिलाना चाहती है तो ये डिश आपके लिए है। आज हम आपको नारियल के लड्डू बनाने का तरीका बताते हैं। खास बात है कि इसे बनाने में आपको ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और स्वाद बिल्कुल हलवाई जैसा आएगा। नारियल का लड्डू बनाने के लिए जरूरी चीजें नारियल का बूरा चीनी देसी घी दूध बनाने की विधि- इसके लिए सबसे पहले आप नारियल का बूरा लीजिए। नारियल का बूरा आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। हमने यहां पर तीन कटोरी नारियल का बूरा लिया है। अब कढ़ाई को धीमी आंच पर चढ़ाएं। इसमें देसी घी करीब 2 चम्मच डालें। घी के गर्म होते ही नारियल का बुरादा डालें। कंछुली से इसे चलाइए। 2-3 मिनट तक भूनिए। अब इसमें डेढ़ कटोरी या डेढ़ कप दूध डाल दें। इसके बाद इसे अच्छे से मिलाइए और धीमी आंच पर पकने दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि नारियल ने दूध को सोख लिया है। ध्यान रहे कि नारियल को लगातार चलाते रहे वरना नारियल नीचे लग सकता है। अब इसमें एक कटोरी चीनी डाल दें। चीनी इस पर निर्भर करती है कि लड्डू आपको कितना मीठा रखना है। गैस को धीमी आंच पर ही रखें और बुरादे को चलाते रहे। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे बुरादे के साथ चीनी घुलने लगेगी। चीनी के अच्छे से घुलने के बाद गैस को बंद कर दें। अब इसे थोड़ा ठंडा होने रख दें। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो हाथ से गोल-गोल लोई बनाइए। सारे मिश्रण की इसी तरह से लोई बनाइए। इसके बाद कटोरी में थोड़ा सा नारियल का बुरादा लीजिए और इन लड्डुओं को उसमें लपेट दीजिए। आपका नारियल का लड्डू खाने के लिए एकदम तैयार है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com