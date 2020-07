घरेलू उपायों से रातों-रात गायब हो जाएंगे मस्से लाइफ़स्टाइल डेस्क। आप भी अगर फेस की खूबसूरती को खराब करने वाले मस्सों से परेशान हो रहे हैं तो इनके सबसे बड़े दुश्मन केले की साहयता लीजिए. दरअसल, केले का ये इलाज न केवल मस्सों को दूर करेगा बल्कि आपके प्राकृतिक खूबसूरती को भी बनाए रखने में आपकी साहयता करेगा. मस्से होने का मुख्या वजह ह्युमन पैपिल्लोमा वाइरस होती है जो आमतौर पर पिगमेंट कोशिकाओं का एक गुट होता है. अक्सर मस्से दिखने में काले-भूरे रंग के होते हैं. जिनका उपचार वक्त पर न होने पर ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का स्वरुप ले सकते हैं. वहीं, आयुर्वेद की साहयता से इनका उपचार किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं मस्सों को दूर भगाने के उपयोग के बारें में….. (नोट – इस बात का ख्याल रखे- मस्से हटाने के लिए दिए गए इन इलाकों का उपयोग करने से पहले अपनी स्किन पर एक पैच टेस्ट जरूर करें . ऐसा इसलिए हो सकता है आपको किसी चीज से एलर्जी हो.) केले केले के छिलके में ऑक्सीकरण रोधी तत्व होता हैं, जो मस्सों को दूर करने में साहयता करता हैं. केले के छिलके को मस्सों के उपर रातभर तक लगा रहने दें. इस प्रक्रिया को करने से एक रात में ही आप मस्सों की दिक्कत से निजात पा सकते हैं. आलू केले के इस इलाज के अलावा मस्सों को दूर भागने के लिए आप आलू की भी साहयता ले सकते हैं. इसके लिए आप आलू को छीलकर उसका पेस्ट बाना ले और इस पेस्ट को अपने मस्सों पर लगाएं. इस उप्पय को करने से आपके मस्से झट से दूर हो जाएंगे. घी मस्सों को दूर करने के लिए चुना और घी सामान मात्रा में मिलाकर मस्सों पर लगाने से वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं. Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com