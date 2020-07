होम लाइब्रेरी बनाने के लिए नहीं पड़ेगी काफी स्पेस की जरूरत लाइफ़स्टाइल डेस्क। कम स्पेस में होम लाइब्रेरी बनाने का यह आईडिया अच्छा है। इसके लिए आप अपने बेडरूम से लेकर लिविंग रूम में एक कार्नर शेल्फ बनाएं और उसमें आप एक के उपर एक करके किताबें रखते जाएं। इस तरह किताबें ना सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं, बल्कि इससे आपको बहुत अधिक स्पेस की जरूरत भी नहीं होती। आज की डिजिटल युग में भले ही किताबें आपको अपने फोन में ही मिल जाती हों, लेकिन फिर भी वास्तविक किताबों का अपना एक अलग ही चार्म है। फोन की स्क्रीन की तरह यह आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाते और इनमें ज्ञान का भंडार समाया है। तभी तो सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध होने के बावजूद किताबें पढ़ने की पैरवी की जाती है। किताबें पढ़ने के शौकीन लोग अपना एक अलग बुक कलेक्शन रखना पसंद करते हैं। जिसके कारण उन्हें घर में एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके घर में इतना स्पेस नहीं है कि आप अलग से होम लाइब्रेरी बना सकें तो ऐसे में इन टिप्स की मदद से आप कम जगह में भी घर में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बना सकते हैं− कम स्पेस में होम लाइब्रेरी बनाने का यह आईडिया अच्छा है। इसके लिए आप अपने बेडरूम से लेकर लिविंग रूम में एक कार्नर शेल्फ बनाएं और उसमें आप एक के ऊपर एक करके किताबें रखते जाएं। इस तरह किताबें ना सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं, बल्कि इससे आपको बहुत अधिक स्पेस की जरूरत भी नहीं होती। फ्लोटिंग शेल्फ के कॉन्सेप्ट को इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से पूरी अलमारी की जरूरत नहीं होती। साथ ही इसकी मदद से सामान को बेहतरीन तरीके से आर्गेनाइज किया जा सकता है। फ्लोटिंग शेल्फ को आप अपने घर में स्पेस के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस काफी कम है तो ऐसे में आप ओवर द डोर फलोटिंग शेल्फ बनाएं और वहां पर अपनी पसंदीदा किताबें रखें। जिन घरों में स्पेस की समस्या होती है, वहां पर आपको कम जगह में अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। इसलिए लोग अक्सर एक ही कमरे को बेडरूम, लिविंग रूम या स्टडी एरिया की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कमरे को दो या दो से अधिक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रूम डिवाइडर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आप दरवाजे या स्लाइडिंग डोर की जगह बुकशेल्फ को वहां पर रखकर रूम डिवाइडर की तरह यूज करें। इस तरह आप किताबों का एक बड़ा कलेक्शन आसानी से अपने घर में रख सकते हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com