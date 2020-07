रिया चक्रवर्ती बोलीं- भगवान और न्याय पर पूरा भरोसा, सत्यमेव जयते, देखें Video मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने रिया के खिलाफ कई बड़े आरोप लगाए हैं। इस बीच रिया के वकील ने एक्ट्रेस से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कहती हैं कि मुझे भगवान और न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा है। मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरे बारे में कई भयंकर बात कही गई है। मुझे इस बारे में अभी कमेंट करने से मेरे वकील ने मना किया है’। दिल्ली की टीवी एंकर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, नहीं मिला सुसाइड नोट बता दें कि रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केस को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करने की मांग की। रिया ने कहा है कि उनका सुशांत की आत्महत्या में कोई हाथ नहीं है। हालांकि, याचिका में रिया ने माना कि वह पिछले एक साल से सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन में रह रहीं थीं। #WATCH: Rhea Chakraborty releases video on #SushantSinghRajputDeathCase. She says, "I've immense faith in God & the judiciary. I believe that I'll get justice…Satyameva Jayate. The truth shall prevail." pic.twitter.com/Fq1pNM5uaP — ANI (@ANI) July 31, 2020 रिया ने याचिका में लिखा कि वह 8 जून को सुशांत का फ्लैट छोड़कर अपने घर चली गई थीं। रिया ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे और एंटी डिप्रेशन दवा भी ले रहे थे। इसके अलावा रिया ने याचिका में यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 177 के मुताबिक आपराधिक मामले की जांच और सुनवाई केवल वहीं हो सकती है, जहां अपराध हुआ हो। इसके साथ ही उन्होंने केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com