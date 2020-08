रक्षाबंधन : रविवार को खुलेंगी मिठाई और राखी की दुकानें, महिलाएं करेंगी मुफ्त बस यात्रा रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राखी और मिठाई की दुकानें खुलने के निर्देश दिये हैं। रक्षाबंधन में बहनों की लिये फ्री बस सर्विस उत्तर प्रदेश में रविवार को लाकडाउन के बावजूद मिष्ठान और राखी की दुकाने खुली रहेंगी जबकि रक्षाबंधन के मौके पर तीन अगस्त को महिलाओं के लिये बस सेवा नि:शुल्क रहेगी। सीएम योगी ने कहा, रक्षाबंधन के मद्देनजर 2 अगस्त को राखी तथा मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। Shops selling sweets & ‘rakhi’ to remain open on 2nd August, in view of the ‘Raksha Bandhan’ festival. Also, Uttar Pradesh Transport Corporation bus services will be available free of charge for women from August 2 midight till midnight of Aug 3: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/c1H5R4KQIt — ANI UP (@ANINewsUP) August 1, 2020 उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पिछले तीन सालों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत दो अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे से तीन अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे के बीच निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिला यात्रियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर पुलिस को सघन पैट्रोलिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में होटल और बाजार खोलने के फैसले पर लिखी अमित शाह को चिट्ठी सीएम योगी ने कहा, रक्षाबंधन पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाए। कोई भी सार्वजनिक आयोजन न किया जाए। पर्व के सभी अनुष्ठान घर पर ही रहकर किए जाएं। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में कोविड-19 तथा संचारी रोगों पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित विशेष स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन अभियान के लिए प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को बाजारों की साप्ताहिक बन्दी निर्धारित है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com