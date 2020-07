मौसम अलर्ट : पूर्वी व पश्चिमी यूपी में आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश की चेतावनी लखनऊ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार राज्य के दोनों हिस्सों में तेज बरसात होगी और बिजली गिरने की आशंका है। पिछले 24 घंटे में बाराबंकी, रायबरेली, कतरनियाघाट, बलिया,फतेहपुर और हमीरपुर में पांच सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लखनऊ में भी कल दोपहर से रुक-रुक कर बरसात हो हो रही है, जिससे उमस और गर्मी कम होने से मौसम सुहावना हो गया है। इटावा में सबसे अधिक 38 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मुरादाबाद, लखनऊ और कानपुर में रात के तापमान में गिरावट आई है। नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी : रमेश पोखरियाल निशंक मौसम विभाग ने बुधवार को बताया कि सबसे अधिक 18 सेंटीमीटर बारिश एल्गिन ब्रिज में दर्ज की गई। सिरौली गौसपुर तहसील , रायबरेली एवं रामनगरमें ग्यारह-ग्यारह सेंटीमीटर, राठ में दस, कतर्नियाघाट , फतेहपुर तहसील , बलिया, सिधौली , बिन्दकी में सात-सात तथा हमीरपुर और कासगंज में पांच-पांच सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अगले 24 घंटे के बारे में अनुमान जताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर चमक-गरज के साथ बारिश हो सकती है। कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ पानी बरस सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में 30 जुलाई को कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com