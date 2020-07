टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या बने पिता, पत्नी ने बेटे को दिया जन्म नई दिल्ली। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के घर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। हार्दिक पंड्या गुरुवार दोपहर पिता बन गए हैं। पंड्या की पत्नी अभिनेत्री नताशा स्टानकोविच ने बेटे को जन्म दिया है। View this post on Instagram We are blessed with our baby boy A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93) on Jul 30, 2020 at 3:03am PDT प्रियंका के बाद अब विराट-अनुष्का आए बाढ़-पीड़ितों की मदद के लिए सामने पंड्या ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बेटे के हाथ की एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में पंड्या ने बेटे का हाथ थामा हुआ है। बता दें हार्दिक पंड्या ने 1 जनवरी को अभिनेत्री नताशा स्टानकोविच से सगाई कर ली थी और फिर लॉकडाउन के दौरान दोनों ने सात फेरे भी ले लिये। इसी दौरान पंड्या ने फैंस से नताशा के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी भी शेयर की और आज टीम इंडिया का ये ऑलराउंडर पिता बन गया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com