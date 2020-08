पूजा की थाली में रखें ये 5 चीजें, जानिए किन चीजों का होता है इस्तेमाल लाइफस्टाइल डेस्क। सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 3 अगस्त, सोमवार के दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन भाई- बहन का पवित्र त्योहार है। बहनें अपने भाई के लिए पूजा की थाली तैयार करती हैं। अक्सर पूजा की थाली तैयार करते समय बहुत सी चीजों का ध्यान नहीं रहता है। आमतौर पर बाजार में रेडीमेड पूजा की थाली मिल जाती है, परंतु इस बार कोरोना वायरस की वजह से बाहर का समान का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। आप घर में आसानी से पूजा की थाली तैयार कर सकती हैं। अगर आप अपने हाथों से भाई के लिए पूजा की थाली तैयार करेंगी तो भाई भी आपसे खुश हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे पूजा की थाली में किन 5 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है… राखी पूजा की थाली तैयार करते समय सबसे पहले पूजा की थाली में भाई के लिए एक खूबसूरत सी राखी रख लें। आप राखी बाजार से भी खरीद सकती हैं और घर पर भी बना सकती हैं। रोली पूजा की थाली में रोली रखना न भूलें। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर तिलक करने के लिए रोली की आवश्यकता पड़ेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले तिलक लगाने की परंपरा है। तिलक लगाने का वैज्ञानिक महत्व भी होता है। माथे के बीचों बीच में तिलक लगाने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अक्षत या चावल माथे पर तिलक करने के बाद अक्षत या चावल भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माथे पर तिलक लगाना शुभ होता है। दीपक पूजा की थाली में दीपक भी रख लें। रक्षाबंधन के दिन भाई की आरती उतारने के लिए आपको दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। मिठाई पूजा की थाली में मिठाई रखना न भूलें। रक्षाबंधन में भाई को मिठाई भी खिलाई जाती है। आप घर में भी आसानी से स्वादिष्ट मिठाईयां बना सकती हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com