बरसात के मौसम में सिर में हो रही खुजली से है परेशान, तो आजमाए ये उपाय लाइफ़स्टाइल डेस्क। मौसम गर्मियों से बरसात की तरफ जा रहा है और इसका सीधा असर हमारे शरीर पड़ता है. बदलते मौसम के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लग जाता है. वहीं, त्वचा और बालों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. उन्हीं में से एक है डेंड्रफ जिसके वजह से हमें सिर में खुजली की परेशानी रहती है. आज हम आपको बताएंगे कैसे घरेलू चीजों को उपयोग कर इससे निजात पा सकते हैं… नींबू सिर मेें खुजली से निजात पाने के लिए नींबू सबसे बेस्ट उपचार है. इसके लिए आप एक छोटा स्पून नींबू के रस को एक कप पानी में मिलाकर बालों में दस से पंद्रह मिनट तक लगाएं. इसके बाद ठंडे पानी से बालों को अच्छे से धो लें. एक सप्ताह में ऐसा दो बार करें. आपको कुछ ही दिनों में खुजली की दिक्कत से निजात मिलेगी. अरंडी का तेल एक स्पून अरंडी का तेल, एक स्पून नारियल और एक स्पून सरसों का तेल मिलाकर अपने बालों में अच्छे से मसाज कर लगाएं. इस तेल को रातभर अपने बालों में लगा रहने दे. सुबह बालों को नार्मल पानी से धो लें. मेथी खुजली की दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए आप मेथी दाने और राई का भी उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आपको मेथी दाने और राई का पेस्ट बनाकर बिस मिनट के लिए बालों पर लगाएं और इसके बाद नार्मल पानी से अच्छे से धो लें. बेकिंग सोडा दो स्पून बेकिंग सोडे में थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट को तैयार कर लें. इस पेस्ट को हल्के हाथों से बालों पर पंद्रह से बिस मिनट के लिए लगाएं. इसके बाद बालों को धो लें.