हरियाणा सरकार का आदेश- नेहरू-गांधी परिवार से जुड़ी फाउंडेशन को मिली जमीनों हो जांच चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को दी गई जमीन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द प्रदेश में तीनों ट्रस्टों को दी गई जमीन की जानकारी मांगी है। राहुल गांधी बोले- चाहे राजनीतिक जीवन ही क्यों न खत्म हो जाए, चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर झूठ नहीं बोलने वाला मुख्य सचिव ने पूछा है कि क्या इन ट्रस्टों को प्रदेश में कोई जमीन दी गई है और अगर दी गई है तो कहां-कहां, कितनी जमीन दी गई है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव ने भी अपने विभाग के तमाम अधिकारियों को जल्द से जल्द जानकारी मुहैया कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि देशभर में इन तीनों ट्रस्ट के लेनदेन और जमीन की जांच एक केंद्रीय कमेटी कर रही है। इसी कमेटी ने हरियाणा सरकार से यह जानकारी मांगी थी। हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा चीन के दूतावास से फंड लेने का खुलासा होने के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, कई नेता हिरासत में इसके बाद ही केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार को कहा गया था कि वह राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी चेरीटेबल ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों की जांच करें। केंद्र के इस आदेश के बाद ही हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों को गांधी-नेहरू परिवार से जुड़ी संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है।