पीएम मोदी ने खास अंदाज ट्वीट कर बाहुबली राफेल का किया स्वागत, कही ये बड़ी बात… नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना को जिस लड़ाकू विमान का इंतजार था। वह बुधवार को पांच राफेल लड़ाकु विमान के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे के साथ अब खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टचडाउन का वीडियो ट्वीट कर लिखा है, "राष्ट्ररक्षासमं पुण्यं, राष्ट्ररक्षासमं व्रतम्, राष्ट्ररक्षासमं यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव च।। नभः स्पृशं दीप्तम्… स्वागतम्!" इसका मतलब होता है, राष्ट्र की रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है। राष्ट्र की रक्षा से बढ़ा कोई व्रत नहीं है, राष्ट्र रक्षा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। राष्ट्ररक्षासमं पुण्यं, राष्ट्ररक्षासमं व्रतम्, राष्ट्ररक्षासमं यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव च।। नभः स्पृशं दीप्तम्… स्वागतम्! #RafaleInIndia pic.twitter.com/lSrNoJYqZO — Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2020 भारत के लिए गर्व का क्षण : शाह देश के गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, "राफेल टचडाउन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारत के लिए गर्व का क्षण! ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीनें हैं जो आकाश में किसी भी चुनौती को विफल करने में सक्षम हैं। मुझे यकीन है कि राफेल हमारे वायु योद्धाओं को हमारे आसमान को अपनी श्रेष्ठता से बचाने में मदद करेगा।" Rafale touchdown is a historic day for our vigorous @IAF_MCC and a proud moment for India! These are the world's most powerful machines capable to thwart any challenge in the sky. I am sure Rafale will help our Air warriors to safeguard our skies with its mighty superiority. pic.twitter.com/wTsK0XYcIX — Amit Shah (@AmitShah) July 29, 2020 फ्रांस के साथ हुए सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप हरियाणा के अंबाला एयरबेस पहुंच गई है। The Touchdown of Rafale at Ambala. pic.twitter.com/e3OFQa1bZY — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 29, 2020 इन 5 राफेल जेट को रिसीव करने के लिए एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया अंबाला एयरबेस पर मौजूद थे। जहां पर उन्होंने विमानों के पहुंचे पर स्वागत किया है। सुरक्षा के लिहाज में अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। #WATCH First batch of #Rafale jets arrive in Ambala, Haryana from France. pic.twitter.com/wIfx8nuVIF — ANI (@ANI) July 29, 2020 रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, 'बर्ड्स भारतीय वायुसीमा में पहुंच गई हैं भारतीय वायुसीमा में पहुंच गई हैं। हैप्पी लैंडिंग इन अंबाला।' The Birds have entered the Indian airspace..Happy Landing in Ambala! @IAF_MCC pic.twitter.com/dh35pMDyYi — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) July 29, 2020 27 जुलाई को फ्रांस के मेरिग्नाक बेस से 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए रवाना हुए थे। लगातार 7 घंटे तक उड़ान भरते हुए कल शाम को अबूधाबी के करीब अल-दफ्रा फ्रेंच एयरबेस पर पहुंचे। थोड़ी देर में ये विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड कर जाएंगे। #HEAR: Indian #Rafale contingent establishes contact with Indian Navy warship INS Kolkata deployed in Western Arabian Sea. pic.twitter.com/NOnzKOo2fa — ANI (@ANI) July 29, 2020 यूएई की सरजमीं से जब राफेल विमानों ने उड़ान भरी तो कुछ ही देर बाद भारतीय वायुसीमा में एंट्री ली। जब ये विमान अरब सागर से निकले तो INS कोलकाता कंट्रोल रूम से ही उनका स्वागत किया गया। इस दौरान INS कोलकाता कंट्रोल रूम की ओर से कहा गया, 'इंडियन नेवल वॉर शिप डेल्टा 63 ऐरो लीडर। मे यू टच द स्काई विद ग्लोरी, हैप्पी हंटिंग. हैप्पी लैंडिंग.' राफेल विमान भारतीय वायुसीमा में दाखिल हो गए हैं। कंट्रोल रूम ने इन पांचों विमानों का स्वागत किया और बेस्ट ऑफ लक कहा। ये विमान अंबाला पहुंच गए हैं।