बाहुबली राफेल ने भारतीय धरती को चूमा, तो राजनाथ बोले- अब दुश्मनों को सोचना होगा नई दिल्ली। बाहुबली लड़ाकू विमान राफेल के 5 विमानों की पहली खेप कड़ी निगरनी के बीच फ्रांस से आज अंबाला एयरबेस पहुंच गई है। जिसके बाद भारतीय वायुसेना के इतिहास में 29 जुलाई की तारीख को सुनहरे अक्षरों से में दर्ज हो गया है। दुश्मन की नींद उड़ाने वाले अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के वायुसेना बेड़े में शामिल होने से न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए इसका एक अलग संदेश है। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पांचों राफेल विमानों की अंबाला में सुरक्षित लैंडिंग हुईं। उन्होंने कहा कि वायुसेना की ताकत में इससे क्रांतिकारी बढ़ोत्तरी होगी। सेना के इतिहास में नए युग की शुरुआत हुई है। I would like to add, if it is anyone who should be worried about or critical about this new capability of the Indian Air Force, it should be those who want to threaten our territorial integrity: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/MHtDLCFzUd — ANI (@ANI) July 29, 2020 रक्षामंत्री ने कहा कि अब देश के दुश्मनों को सोचना होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारतीय वायुसेना की नई ताकत से अगर किसी को चिंता होना चाहिए तो उन्होंने होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र की अखंडता के लिए खतरा हैं। राफेल के वायुसेना के बेडे़ में शामिल होने के बाद उसकी ताकत अब कई गुणा बढ़ गई है। इन राफेल विमानों को पानी की बौछार के साथ वाटर सैल्यूट किया गया है। पाकिस्तान और चीन के साथ जिस तरह की आज सीमा पर स्थिति बनी है उसके मद्देनजर राफेल लड़ाकू विमान को काफी अहम माना जा रहा है।