रक्षाबंधन पर हाथों को सजाएं इन खूबसूरत और लेटेस्ट महेंदी डिज़ाइन्स से लाइफ़स्टाइल डेस्क। अपने हाथों को महेंदी से खूबसूरत बनाना ही लड़की या महिला का श़ौक होता है। वह महेंदी लगवाने के लिए त्योहार या शादियों जैसे खास मौकों का इंताज़ार करती हैं। खासकर जब मौका हो रक्षाबंधन का, तो खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहनें प्यारे भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं। इसलिए रक्षाबंधन के इस मौके पर भी बड़ी संख्या में बहनें हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। वैसे भी रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हाथों में मेहंदी लगाना बेहद शुभ भी माना जाता है। हालांकि, इस साल कोरोना वायरस के चलते हर साल की तरह राखी की धूम कुछ कम है। बाज़ार हर साल की तरह सजे नहीं हैं, और न ही वहां लोगों की भीड़ है। इस साल सभी अपने घरों में सुरक्षित तरीके से राखी का त्योहार मनाएंगे। संक्रमण के डर से महंदी लगवाना भी आसान नहीं होगा। अगर आप बाहर से मेहंदी लगवा रही हैं, तो ये काफी रिस्की साबित हो सकता है। इसलिए सभी एहतियाक का ख्याल रखें और सैनिटाइज़र साथ ले जाना न भूलें। इस वक्त बाज़ारों में भी राखी के लिए मेहंदी डिज़ाइन की स्पेशल डिमांड देखी जा सकती है। रक्षाबंधन के त्योहार से एक पहले ही ज्यादातर लड़कियां मेहंदी लगवा लेती हैं ताकि राखी वाले दिन मेहंदी का गहरा और बेहतरीन रंग दिखे। कई आर्टिस्टिक लोग खुद अपने महेंदी लगा लेते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स और पैटर्न्स के बारे में जो आजकल ट्रेंड में हैं। महेंदी में फ्लोरल प्रिंट सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहता है। हाथों पर महेंदी से बने फूल बेहद खूबसूरत लगते हैं। हाथों पर फूलों के डिजाइन के साथ-साथ अलग-अलग तरह से एक्सपेरिमेंट कर मेहंदी लगायी जाती है। आजकल ऐरबिक डिजाइन मेहंदी में काफी ट्रेंडी मानी जाती है। ये पूरे हाथ में भरी हुई मेहंदी नहीं होती बल्कि हाथों में काफी जगह खाली भी रहती है। देश में मेहंदी का यह स्टाइल खासतौर पर दुल्हनों के लगाया जाता है। दुल्हनों के पूरे हाथों और पैरों में भरी हुई महेंदी लगाई जाती है। शुभ संदेश के साथ कभी इनमें राजा-रानी तो कभी दूल्हा-दुल्हन मेहंदी के जरिए हाथ पर बनाए जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को महेंदी का शौक होता है वह भरी हुई महेंदी रक्षा बंधन के मौके पर भी लगवाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के खूबसूरत और ट्रेंडी मेहंदी डिज़ाइन हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन काफी पसंद आए होंगे। कोरोना के दौर में अगर आप बाहर से मेहंदी लगवाना चाह रही हैं, तो मास्क, सैनिटाइज़र ले जाना न भूलें। घर वापस आकर अपने कपड़ों व जूतों को धुलवाएं।