वर्कआउट्स से वेट लॉस होना है सिर्फ मिथ लाइफ़स्टाइल डेस्क। बढ़ा हुआ वजन सिर्फ अनशेप्ड फिगर ही नहीं, बल्कि हेल्थ से जुड़ी कई और प्रॉब्लम्स को भी साथ लेकर आता है, जिसके चलते लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। हालांकि इस दौरान कई बार वे ऐसी एक्सरसाइजेस पर भी अपना काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिनका असल में वेट कम करने में कोई रोल ही नहीं होता। देखिए, कहीं आप भी तो वेस्ट नहीं कर रहे अपना टाइम ऐसी एक्सरसाइजेस पर। ट्राइसेप्स डंबल किकबैक हाल ही में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज की ओर से की गई एक स्टडी में पाया गया कि यह एक्सरसाइज वेट लॉस में आपकी हेल्प नहीं करती, जिसमें आपको अपनी ट्राइसेप्स की ताकत का यूज करके डंबल को पीछे धकेलना होता है। इससे बस कोहनी स्टेबल रखने से ट्राइसेप्स की मसल्स डेवलप होती है क्योंकि इसमें कोर या कंधे की ताकत का कोई यूज नहीं है। इसलिए यह वेट लॉस के लिए वक्त बर्बाद करने जैसा है। जब ट्राइसेप्स-टोनिंग एक्सरसाइज जैसे बेंच डिप्स कई मसल्स पर एक साथ काम कर सकती है, तो ऐसी एक्सरसाइज पर वक्त क्यों बर्बाद करें जो सिर्फ एक मसल पर काम करती है। सिर्फ यही नहीं, इसे करते वक्त इंजरी होने का डर भी बना रहता है। इलेप्टिकल ट्रेनर अगर आप किसी इलेप्टिकल ट्रेनर पर कॉर्डियो सेशन के साथ अपनी वर्कआउट को बंद करते हैं और आपका मकसद वजन कम करना है, जो जान लें कि आप इस पर भी सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। विस्कॉन्सिन ला क्रोसे यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी के मुताबिक, ये मशीनें कम असरदार हैं। ये कम इनटेंसिटी वाली कसरत के लिए ठीक है पर वेट लॉस के लिए नहीं। अगर आप फिट हैं और आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है जिससे आपको किसी भी तरह की चोट का खतरा हो, तो इस पर वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। डेडलिट यह एक्सरसाइज पीठ के निचले हिस्से की मसल्स, हैमस्ट्रिंग और कोर की ताकत का यूज करके भारी वजन खींचने वाली लगती है। पर यह आपका वजन कम करके आपकी बॉडी को परफेक्ट शेप में नहीं ला सकती। इतना ही नहीं, इसे करते वक्त अगर आप कोई गलती करते हैं तो यह आपकी महीनों की मेहनत पर पानी भी फेर सकती है और आपको बैक से रिलेटेड सीरियस प्रॉब्लम तक हो सकती है। जब तक कि आप लंबे वक्त से जिमिंग न कर रहे हों और किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग न ले रहे हों, तब तक आप इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश न ही करें तो बेहतर होगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com