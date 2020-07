क्या होता है बुरी नजर से बचने के सबसे सरल और अचूक उपाय लाइफ़स्टाइल डेस्क। अक्सर आपको अपने आसपास ये सुनने को मिलता है कि किसी की अच्छी नौकरी या अच्छा व्यापार चल रहा था लेकिन अचानक ही उसकी नौकरी छूट जाती है या व्यापार बंद हो जाता है। इसके अलावा ये भी सुनने को मिलता है कि किसी बच्चे की अचानक ही तबीयत बिगड़ जाती है .या घर में कलह होनी शुरू हो जाती है। तब लोग कहते हैं किसी की बुरी नजर लग गई है। इसे ही नजर दोष कहते हैं। नजर दोष लगने से व्यक्ति के काम नहीं बनते हैं। बार-बार असफलता प्राप्त होने लगती है। आइए जानते हैं नजर दोष लगने से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और किन उपायों को अपनाकर नजर दोष का नाश किया जा सकता है। जब अचानक से होने लगे कारोबार में घाटा अगर किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक ही यह लगने लगे कि व्यापार में मंदी आ रही है तो समझिए आपके अच्छे खासे बिजनेस पर किसी की नजर लगी है। ऐसे में आप अपनी दुकान में नींबू-मिर्च के उपाय आजमा सकते हैं। अपने प्रतिष्ठान को बुरी नजर लगने से बचाने के लिए दुकान के सामने नींब-मिर्च लटका सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे भूलकर भी प्लास्टिक के नींबू और मिर्च नहीं टांगना चाहिए। जब बच्चे को लग जाए नजर यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा हो तो उसके सिर के ऊपर से दूध को तीन बार उतारकर कुत्ते को पिलाने से नजर दोष जाता रहता है। जब खाने पर लगे नजरदोष जब आपको अचानक भूख लगना बंद हो जाए, गुस्सा ज्यादा आने लगे, छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई-झगड़े होने लगे तो समझिए आपके ऊपर किसी की नजर लगी हुई है। ऐसे में इस दोष को दूर करने के लिए लोटे में जल लेकर उसको अपने सिर के ऊपर सात बार उतार कर किसी चौराहे पर फेंक देना चाहिए। लेकि ध्यान रहें लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। घर को बुरी नज़र से बचाने के उपाय नजर दोष को दूर करने के लिए घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगना चाहिए। इसके अलावा समय सयम पर पूरे घर में गंगाजल से छिड़काव करना चाहिए। वहीं लोबान का धुआं भी करना चाहिए यह घर पर लगी बुरी नजर को दूर करने में बहुत ही कारगर होता है। घर में पूजा के बाद शंख और घंटी बजानी चाहिए। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com