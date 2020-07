गुलाबी होठ पाने के लिए इन सरल उपायों का करें प्रयोग लाइफ़स्टाइल डेस्क। भला गुलाबी होठ किसे पसंद नहीं होते है, लेकिन आज हर तीसरी महिला डार्क लिप्स की दिक्कत का सामना कर रही है. जेसे की बदलता लाइफस्टाइल, गलत खानपान, हर दिन लिपस्टिक लगाना, स्मोकिंग और अन्य वजहों के चलते होठ डार्क होने लगते हैं, जो अच्छे खासे चेहरे को बिगाड़ने का कार्य करते हैं. तो चलिए जानते हैं कुछ टिप्स जिन्हें अपनाकर आप फिर से पिंक और सॉफ्ट लिप्स पा सकते हैं… टूथब्रश केवल दांतों को ही नहीं टूथब्रश से आप काले हुए लिप्स को भी साफ कर सकते हैं. इसके लिए आप खाली टूथब्रश से हल्के से अपने लिप्स को साफ कर ले. ग्लिसरीन होठों की देखभाल करने के लिए आप ग्लिसरीन और नींबू को मिक्स कर एक बोटल में रख ले. हर रोज इसे अपने होठों पर लगाएं. कुछ दिनों में इस उप्पय से आपके होठों का कालापन दूर हो जाएगा. चीनी और नींबू आप चाहे तो शक्कर और नींबू से अपने लिप्स के लिए स्क्रब को तैयार कर सकते हैं. इस स्क्रब को हर रोज करने से धीरे-धीरे आपके होठों की रंगत पहले की तरह हो जाएगी. चुकंदर पिंक और सॉफ्ट लिप्स के लिए आप चुकंदर के रस का भी उपयोग कर सकते हैं. इससे धीरे-धीरे होठों का कालापन दूर हो जाएगा. Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com