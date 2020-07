डीजल की बढ़ी कीमत पर 2 दिन बाद लगी ब्रेक, जानें आज की कीमत

डीजल की बढ़ी कीमत पर 2 दिन बाद लगी ब्रेक, जानें आज की कीमत नई दिल्ली। डीजल के दाम में लगातार दो दिनों से हो रही बढ़ोतरी पर सोमवार को ब्रेक लग गया। पेट्रोल की कीमत में भी लगातार 28वें दिन स्थिरता बनी रही। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भी नरमी बनी हुई थी। बीते दो दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमत पूर्ववत क्रमश: 81.94 रुपये, 77.04 रुपये, 80.11 रुपये और 78.86 रुपये प्रति लीटर हो गई है। चारों महानगरों में पेट्रोल का दाम भी लगातार 28वें दिन बिना किसी बदलाव के क्रमश: 80.43 रुपये, 82.10 रुपये, 87.19 रुपये और 83.63 रुपये प्रति लीटर पर बना हुआ है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच आज 5 Rafale विमानों ने फ्रांस से भरी उड़ान देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के मुकाबले डीजल 1.51 रुपये लीटर ऊंचे भाव पर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के सितंबर वायदा अनुबंध में सोमवार को पिछले सत्र से महज 0.25 फीसदी की कमजोरी के साथ 43.67 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के सितंबर डिलीवरी वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 0.14 फीसदी की कमजोरी के साथ 41.23 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com