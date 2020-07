दिल्ली-NCR में लौटा मानसून, 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी नई दिल्ली। उतार-चढ़ाव भरे मौसम के बीच मानसून दिल्ली-एनसीआर के लोगों पर एक बार फिर मेहरबान होने जा रहा है। कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने वाला मानसून दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार से फिर सक्रिय हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत हल्की बारिश के साथ होगी। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश होने के आसार है। इसी के साथ IMD ने बुधवार और शुक्रवार 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने बुधवार और बृहस्पतिवार को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि इसके बाद तीन दिन फिर बारिश होने के आसार हैं। यानी झमाझम बारिश का दौर अगले सप्ताह तक भी जारी रह सकता है। यूपी सरकार ने दिए 8 साल में करोड़पति बने जय वाजपेयी की संपत्तियों की जांच के आदेश आज हल्की बारिश के आसार दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार से मौसम सक्रिय हो तो रहा है, लेकिन झमाझम बारिश की उम्मीद नहीं है। विभाग के मुताबिक, मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे, लेकिन हल्की बारिश होने का ही पूर्वानुमान ही है। मंगलवार को 28 डिग्री तो अधिकतम तापमान 35 सेल्सियस सेल्सियस रहने की संभावना है। उमस और गर्मी लोगों को परेशान करेगी। वहीं, स्काईमेट वेदर के मुख्य मौसम विज्ञानी महेश पलावत (Skymet Weather chief meteorologist Mahesh Palawat) का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के असर से मानसून का चलन बदल रहा है, जिससे कई दिनों तक बारिश नहीं होती और कभी कुछ घंटों की बारिश में पूरे माह के औसत से ज्यादा बारिश हो जाती है। उनके मुताबिक, मानसून की अच्छी और लगातार बारिश अभी भी नहीं हुई है। इसकी संभावना 29, 30 और 31 को है। फार्मा सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी, चीन को मिलेगा एक और झटका स्काईमेट वेदर के मुताबिक, मानसून ट्रफ दिल्ली के उत्तर में ही चल रहा है। अभी थोड़ा ऊपर कर तरफ है, जल्द ही नीचे आ जाएगा। वहीं, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी भरी हवा भी मंगलवार से चलने लगेगी। इसी सबके फलस्वरूप अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश होगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com