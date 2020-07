दीपिका पादुकोण की इन स्टाइल को करें कॅापी, पाएँगी खूबसूरत लुक लाइफस्टाइल डेस्क। बॅालीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने अभिनय और ग्लैमरस स्टाइल के दम पर लोगों को अपना दिवाना बनाया है। दीपिका पादुकोण अपने दमदार अभिनय और स्टाइल के लिए काफी चर्चाओं में रहती हैं। आज के समय पर सभी स्टार्स सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। दीपिका भी सोशल मीडिया में खासा एक्टिव रहना पसंद करती हैं। दीपिका अक्सर अपने नए- नए स्टाइल में सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते रहती हैं। दीपिका इन तस्वीरों में काफी खूबसूरत लगती हैं। दीपिका के फैंस की संख्या भी काफी अधिक है। आप भी खूबसूरत और स्टाइलिश दिखने के लिए दीपिका की इन स्टाइलस को कॅापी कर सकती हैं। दीपिका जीन्स और टी- सर्ट में बेहद ही खूबसूरत नजर आती हैं। दीपिका के इस लुक को उनके हील्स और भी खूबसूरत बना रहे हैं। दीपिका इन तस्वीरों में स्टाइलिश लुक दे रही हैं। आप भी खूबसूरत दिखने के लिए दीपिका की इन स्टाइलिश को कॅापी कर सकती हैं। दीपिका का यह स्टाइल काफी ग्लैमरस लग रहा है। दीपिका के फैंस को उनका ये स्टाइल काफी पसंद आया था। इस तस्वीर में दीपिका ने अपनी एक्सेसरीज को काफी कम किया हुआ है। इंस्टाग्राम पर इस पोस्ट को लोगों ने काफी पसंद किया था। दीपिका का यह स्टाइल उनके फैंस को काफी पसंद आया था। दीपिका ने इस तस्वरी में काले रंग की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई है। हिल्स और ईयररिंग्स इस स्टाइल को बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश बना रहे हैं। आप भी इस स्टाइल को कॅापी कर सकती हैं। दीपिका अपने अलग- अलग स्टाइल के लिए काफी मशहूर हैं। दीपिका इंस्टाग्राम पर अपने नए- नए स्टाइल में फोटो शेयर करते रहती हैं। उनके फैंस उनकी फोटो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दीपिका का साड़ी लुक उनके फैंस को काफी पसंद आता है। दीपिका साड़ी लुक में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। आप भी दीपिका के साड़ी स्टाइल को फॅालो कर सकती हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com