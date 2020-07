लूट के संदिग्ध हमले में चार पुलिसकर्मियों की गोली लगाने से मौत अबुजा। दक्षिण अफ्रीकी देश नाइजीरिया के इबोनी प्रांत में पुलिस अधिकारियों ने लूट के संदिग्ध हमले में गोली लगने से चार पुलिसकर्मियों की मौत की पुष्टि की है। प्रांत के पुलिस प्रमुख फिलिप माकू ने बताया कि एनुगु-अबकालिकी संघीय राजमार्ग पर बुधवार दोपहर को हुई इस घटना में एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल भी घायल हुआ है। त्योहारों के मौसम में असामाजिक तत्वों पर रखें कड़ी निगाह, सुरक्षा का रखें विशेष ख्याल श्री माकू ने कहा कि छह अन्य को बचा लिया गया जब संदिग्ध सशस्त्र लूटरे स्थानीय वाणिज्यिक बैंक से संबंधित बुलियन वैन को निशाना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि वैन की रक्षा करने में नागरिक और बैंककर्मचारी भी हमले का शिकार हुए है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि सशस्त्र लुटेरों ने उस समय एस्कॉर्ट वाहन पर गोली चलाई जब उन्हें लगा कि वे बुलियन वैन को मोड़ नहीं सकते है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com