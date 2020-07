कोरोना संक्रमण : इन 5 राज्यों की रेलवे से अपील- अभी न चलाएं कोई नई स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका असर रेलवे के ट्रेन ऑपरेशन पर भी हुआ है। 5 राज्यों ने रेलवे से कोई भी नई ट्रेन न चलाने की अपील की है। तो वहीं रेलवे को कई मौजूदा स्पेशल ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों ने रेलवे से अपील की है कि वह फिलहाल कोई भी नई स्पेशल ट्रेन न चलाए। सूत्रों के मुताबिक, राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल गृह मंत्रालय भी रेलवे को कोई भी नई स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी नहीं दे रहा है। इससे पहले रेलवे ने देशभर में क़रीब 90 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई थी, जिसकी मंजूरी के लिए इसे गृह मंत्रालय के पास भेजा गया था। कोरोना त्रासदी पर IPS ऑफिसर की कविता सुन हर कोई कह रहा ‘वाह…’, देखें VIDEO बता दें कि इन राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कई राज्यों का मानना है कि ट्रेनों के चलने से कोरोना पर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। झारखंड ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार की वजह से उनके राज्य में 50 फ़ीसदी मरीज़ संक्रमित हुए हैं। झारखंड राज्य ने पटना और रांची के बीच चलने वाली जनशताब्दी ट्रेन को भी रद्द करा दिया है। दूसरी तरफ ट्रेनों को लेकर ममता बनर्जी ने भी शुरू से आपत्ति की है और बंगाल सरकार ने पहले ही पूर्वा एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम करवाकर उन्हें साप्ताहिक ट्रेन बनवा दिया है। वहीं ममता सरकार ने 27 जुलाई को बंगाल से चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द करा दिया और 29 जुलाई को भी पश्चिम बंगाल से चलने वाली सारी ट्रेनें बंद करा दी हैं। बिहार जैसे कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राज्य की स्थिति बाढ़ और कोरोना की वजह से लगातार चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ट्रेनों को लेकर फिलहाल चुप्पी बनी हुई है। रेलवे 30 राजधानी और 200 स्पेशल ट्रेन चला रहा है रेलवे फिलहाल 12 मई से 30 स्पेशल राजधानी ट्रेन और 1 जून से 200 स्पेशल मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है। इनमें से भी कई ट्रेनों को अलग अलग राज्यों की अपील की बाद बंद करना पड़ा है। दूसरी तरफ कोरोना के खौफ के बीच कई ट्रेनों को मुसाफिर तक नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि रेलवे जल्द ही कुछ और नई ट्रेनें चलाने का ऐलान कर सकता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com