सोने की वायदा कीमतों में जोरदार बढ़त के बाद आज गिरावट, चांदी में तेजी बरकरार नई दिल्ली। पिछले दो सत्रों में सोने की कीमत में मजबूत उछाल के बाद आज भारत में सोने की कीमतें कम हुई हैं। एमसीएक्स पर अगस्त का सोना वायदा 0.1 फीसदी गिरकर 52,540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की बात करें, तो इसमें आज भी तेजी आई। एमसीएक्स पर चांदी वायदा 0.18 फीसदी बढ़कर 65,123 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले सत्र में, सोने में 1 फीसदी यानी 550 रुपये की वृद्धि हुई थी और सोमवार को 1,000 रुपये की। कल सोने के दाम ने इसके अलावा, पिछले सत्र में चांदी की कीमतें 67,560 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी लेकिन बाद में इसका दाम 0.4 फीसदी कम हो गया। इंदौर में कोरोना के 74 नये मामले आने से संक्रमितों की कुल संख्या 7132 हुई वैश्विक बाजारों में इतना रहा दाम वैश्विक बाजारों में, हाजिर सोने में तोड़ा बदलाव आया और इसका दाम 1,957.84 डॉलर प्रति औंस रहा। निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने और डॉलर में थोड़ी मजबूती से सोने की कीमतें पिछले सत्र में 1,980.57 डॉलर के उच्च स्तर पर थी। अन्य कीमती धातुओं में चांदी 1.1 फीसदी गिरकर 24.31 डॉलर प्रति औंस पर आ गई, जबकि पैलेडियम 1.1 फीसदी फिसलकर 2,259.52 डॉलर पर आ गया। इन कारकों से प्रभावित हुआ दाम गोल्ड व्यापारी अब यूएस फेड की दो दिवसीय नीति बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आज समाप्त हो रही है। बढ़ते कोरोना वायरस के मामले, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव और अधिक प्रोत्साहन उपायों से संभावित मुद्रास्फीति की उम्मीद ने सोने को समर्थन दिया। सोने को मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में भी देखा जाता है। मंगलवार के डाटा से पता चला कि अमेरिकी उपभोक्ता का विश्वास जुलाई में उम्मीद से अधिक गिरा। बेटे संजीत का शव न मिला तो…. पिता ने कही यह बड़ी बात निवेश में बढ़ोतरी इसी दौरान सोने में निवेश और बढ़ा है। दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण-समर्थित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट ने कहा कि उसकी होल्डिंग 0.7 फीसदी बढ़कर 1,243.12 टन हो गई।