देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 55 हजार से ज्यादा मामले, 779 लोगों की मौत नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के रिकॉर्ड 55 हजार से अधिक मामले आए हैं। इसके साथ देश में कोरोना का आंकड़ा 16 लाख पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय(Union Health and Welfare Ministry) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 55,079 मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोरोना के कारण 779 लोगों की मौत हुई हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर किया शिफ्ट हालांकि देश में कोरोना के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसके साथ ही ठीक हुए मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। देश में अब तक साढ़े दस लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर अगर गौर करें तो देश में फिलहाल कोरोना वायरस के अब तक कुल 16 लाख 38 हजार 871 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में फिलहाल 5 लाख 45 हजार 318 एक्टिव केस हैं, वहीं देश में कोरोना से अब तक 10 लाख 57 हजार 806 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल मौत का आंकड़ा 35,747 तक जा पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित करने का दिया सुझाव महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में फिलहाल 1,48,454 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटों में इसमें 2021 नए मरीज शामिल हुए हैं। बीते 24 घंटों में राज्य में 8860 लोग ठीक हुए हैं जिससे कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 2,48,615 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 266 लोगों की मौत हुई है, जिससे मौतों की संख्या 14,729 हो गई है। दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना के फिलहाल 10,743 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से यहां अब तक 1,19,724 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3936 तक जा पहुंचा है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com