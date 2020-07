मुख्यमंत्री शिवराज के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु भी कोरोना पॉजिटिव भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक कई नेता संक्रमित हो चुके हैं। पहले सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस की चपेट में आए, लेकिन अब वायरस का प्रकोप उनके कैबिनेट मंत्रियों तक पहुंच गया है। दरअसल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वी. डी. शर्मा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा मंत्री रामखेलावन पटेल और मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव व आईएएस अधिकारी ओपी श्रीवास्तव भी पॉजिटिव पाए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मंगलवार देर रात हल्का बुखार आया। इसके बाद, अगले दिन उनका नमूना लिया गया और शाम को आई रिपोर्ट में वह कोरोना से संक्रमित पाए गए। फिलहाल शर्मा को भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड सरकार में बगावत, कांग्रेस के 9 विधायक नाराज, दिल्ली दरबार पहुंची शिकायत इससे पहले वी. डी. शर्मा ने दो बार अपनी कोरोना जांच करवाई थी, लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी। हालांकि, बुधवार को तीसरी कोरोना जांच में वह वायरस से संक्रमित पाए गए। वहीं, उनसे पहले भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दूसरी तरफ, संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। दूसरी तरफ, मंत्री रामखेलावन पटेल और मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव व आईएएस अधिकारी ओपी श्रीवास्तव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से संक्रमित होने वाले रामखेलावन चौथे मंत्री हैं। उनसे पहले मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा (मंत्री बनने से पहले ही पॉजिटिव हुए), अरविंद भदौरिया और तुलसी सिलावट संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत आज होटल फेयरमोंट में करेंगे विधायक दल के साथ बैठक वहीं, वी.डी. शर्मा के संक्रमित होने के बाद, मध्यप्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन के निधन पर एक विमान से लखनऊ जाने वाले चारों नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी तीन लोगों में सीएम शिवराज, संगठन महामंत्री सुहास भगत और मंत्री अरविंद भदौरिया शामिल हैं। कोरोना वायरस से मध्यप्रदेश समेत पूरे देश में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मध्यप्रदेश में अब तक 29 हजार से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 830 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। वहीं, 20 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वायरस को मात दी है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com