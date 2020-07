पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग अनलॉक 3 को लेकर आज होगी बैठक नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च महीने में लॉकडाउन लागू किया। वहीं, इसके बाद सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अनलॉक 1 और अनलॉक 2 शुरू किया। 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे, ताकि आगे के लिए रणनीति तैयार की जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति से लेकर अनलॉक 3 पर चर्चा होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी हिस्सा ले सकते हैं। मुंबई पुलिस कांस्टेबल की कोरोना से मौत, मां और बहन की भी संक्रमण से गई थी जान इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जुलाई को बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर कोरोना और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री मोदी की आज मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली यह आठवीं बैठक होगी। वहीं, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 49,931 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में संक्रमितों की संख्या में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस दौरान 708 लोगों ने इस खतरनाक वायरस से अपनी जान गंवाई है। भारत में चीनी घुसपैठ के बारे में झूठ बोलने वाले लोग देशभक्त नहीं : राहुल देश में अब तक कुल 14,35,453 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 9,17,568 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,85,114 है। साथ ही इस वायरस से अब तक 32,771 लोगों की मौत हुई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com