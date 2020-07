कोरोना पर WHO की बड़ी चेतावनी, युवाओं में भी मौत का खतरा, करें ये काम…. नई दिल्ली। दुनिया में फैले कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर चेताया है। डब्लूएचओ का कहना है कि अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में समय लगेगा और तब तक दुनिया को इसके साथ ही जीना सीखना होगा। Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/snyfCeKLKx — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 30, 2020 डब्लूएचओ के प्रमुख टेड्रॉस अडहॉनम गीब्रीएसुस ने इस बारे में दुनिया को कहा कि कोरोना वायरस के साथ जीना सीखें। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर युवाओं को लगता है कि उन्हें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है तो वो गलत हैं, युवाओं में सिर्फ कोरोना का संक्रमण हो सकता है बल्कि वह दूसरे और कमजोर वर्गों तक इसे फैलाने का काम भी कर सकते हैं। एक प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए डब्लूएचओ प्रमुख टेड्रॉस ने कहा कि हमें अपने और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और हमें इसी वायरस के साथ अब जीना सीखना होगा। इस दौरान डब्लूएचओ प्रमुख ने कई देशों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है और कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों का जिक्र करते हुए सऊदी अरब की तारीफ की। टेड्रॉस ने कहा युवा भी अब कोरोना से बच नहीं पाएंगे, ये काफी ताकतवर हो गया है इसलिए युवाओं को भी अपने साथ-साथ दूसरों का भी ख्याल रखना होगा इसके लिए सभी को सुरक्षा के लिए बनाये गये नियमों का पालन करना होगा। We call on young people to take precautionary measures: #handhygiene, physical distance, wear a mask, stay home if you’re feeling unwell, avoid crowded places & mass gatherings, to protect yourselves & others from #COVID19. Play it safe & help end this pandemic. pic.twitter.com/5U7eQi1BZj — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 30, 2020 उन्होंने कहा कि दुनियाभर के लोगों को कोरोना से बचने के लिए लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती के साथ पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना से ज्यादा प्रभावित से देशों अमेरिका, ब्राजील, भारत, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया के बिगड़ते हालातों पर चिंता जताई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com