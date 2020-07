दुनियाभर में कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1.66 करोड़ के पार, 24 घंटे में 47703 नए केस नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, हालांकि संक्रमण बढ़ने के साथ ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी आई है लेकिन कोरोना की वजह से हुई मौतों के आंकड़ें में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान आए कोरोना वायरस के नए मामलों और ठीक हुए मामलों के बाद एक्टिव मामलों की संख्या में 17232 की बढ़ोतरी हुई है और देश में अब कोरोनावायरस के कुल एक्टिव मामले बढ़कर 496988 हो गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो देश में अब कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1483156 हो गया है। और पिछले 24 घंटे के दौरान देशभर में कोरोना वायरस के 47703 नए मामले आए हैं। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था पर साधा निशाना, गहलोत पर भी लगाए बदनीयती के आरोप कोरोना के संक्रमण की वजह से देशभर में लोगों की जान जा रही है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के दौरान देशभर में कोरोना वायरस की वजह से 654 लोगों की जान गई है और अबतक यह वायरस देश में कुल मिलाकर 33425 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। है। देश में कोरोना के नए मामले आने का रिकॉर्ड बनने के साथ राहत की बात ये है कि अब ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देशभर में कोरोना वायरस से 31991 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। अबतक देशभर में कुल मिलाकर 952743 लोग कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 63.92 प्रतिशत हो गया है। कोरोना के मामलों की पहचान के लिए भारत में रिकॉर्डतोड़ टेस्टिंग हो रही है, रोजाना टेस्टिंग अब 5 लाख के ऊपर बनी हुई है, सोमवार को लगातार दूसरे दिन 5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार शनिवार को देश में 5.28 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं जो एक दिन में अबतक हुए सबसे अधिक टेस्ट हैं। अबतक देश में कुल 1.73 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का आखिरी ह्यूमन ट्रायल परीक्षण होगा भारत में पांच जगह वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो दुनियाभर में कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1.66 करोड़ के पार पहुंच गया है, अबतक दुनियाभर में कोरोना वायरस की वजह से 6.56 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पूरी दुनिया में 1.02 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। दुनियाभर में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले अमेरिका में हैं जहां पर 44.33 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 1.50 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, इसके बाद ब्राजील में 24.43 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं और 87 हजार से ज्यादा की जान गई है। रूस में भी 8.18 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 13 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com