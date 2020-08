देश में 24 घंटे में 51 हजार से ज्यादा लोग हुए ठीक, कोरोना से मिली राहत नई दिल्ली। देश में जिस रफ्तार से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं लगभग वैसी ही गति से अब कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं जिस वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे यानि शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर रविवार सुबह 8 बजे तक देशभर में कोरोना वायरस के 54735 नए मामले सामने आए हैं और देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 17.50 लाख को पार कर गया है। अरविंद केजरीवाल का बयान- ज़हरीली शराब पीने से लोगों की मौतों के मामले की जांच CBI से हो लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान 51 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कुल 51255 लोग देशभर में कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और अबतक देशभर में कुल 11,45,629 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट फिर से 65 प्रतिशत के ऊपर पहुंच गया है। देश में अब कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 567730 है और 24 घंटे के दौरान एक्टिव मामले सिर्फ 2627 बढ़े हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से देश में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस की वजह से 853 लोगों की जान गई है। देश में अबतक यह जानलेवा वायरस कुल मिलाकर 37364 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। कोरोना के मामलों की पहचान के लिए भारत में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार शुक्रवार को देश में 4.63 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। अबतक देश में कुल 1.98 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। अफगानिस्तान को मिली बड़ी कामयाबी, ISIS खुरासान का चीफ असदुल्लाह ओरकजई अफगानिस्तान में मारा गया वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो दुनियाभर में कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 1.8 करोड़ के पार पहुंच गया है, अबतक दुनियाभर में कोरोना वायरस की वजह से 6.88 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पूरी दुनिया में 1.13 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। दुनियाभर में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले अमेरिका में हैं जहां पर 47.64 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 1.57 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, इसके बाद ब्राजील में 27.08 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं और 93 हजार से ज्यादा की जान गई है। रूस में भी 8.45 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 14 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com