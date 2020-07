कांग्रेस का अनोखा ऑफर : मध्यप्रदेश के गृहमंत्री को मास्क पहनाओ, 11 हजार इनाम पाओ भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कांग्रेस ने एक अजीब ऑफर रखा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि जो कोई भी प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए मना लेगा, उसको कांग्रेस पार्टी 11 हजार रुपये का नकद इनाम देगी। इनाम का ऐलान करते हुए नरेंद्र सलूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक निरंतर जनता से अपील कर रहे हैं कि कोरोना की प्रोटोकॉल व गाइडलाइन का पालन करें, हमेशा चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, लेकिन प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व वर्तमान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर इन अपीलों का कोई असर नहीं है। वो रोज कोरोना की गाइडलाइन का मजाक उड़ाते दिखते हैं। राफेल टचडाउन : हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन, भारत के लिए गर्व का क्षण : शाह उन्होंने कहा कि गृहमंत्री कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर और जनता के बीच मास्क नहीं लगाते है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं। इससे प्रदेश की जनता पर गलत प्रभाव पड़ रहा है कि जब एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह गाइडलाइन का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो जनता पर नियमों का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई क्यों की जा रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि जब तक प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक प्रदेश के किसी भी हिस्से में, किसी भी नागरिक पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। 32 सेकंड के मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी, 7 जोन में किया गया सुरक्षा का दायरा बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी के कई बड़े चेहरे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत तीन कैबिनेट मंत्री और कई विधायक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com