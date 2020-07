पश्चिम बंगाल हर हफ्ते 2 दिनों का रहेगा लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यानी, राज्य में दो दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही, ममता बनर्जी ने कहा कि 1 अगस्त को बकरीद के मौके पर राज्य में कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। Lockdown (2 days in the week) in the state extended till 31st August: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/MRKpPjcHZ6 — ANI (@ANI) July 28, 2020 बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हड़कंप, शिवसेना आएगी साथ सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें, सार्वजनिक और निजी परिवहन बंद रहेंगे। सिर्प आवश्यक सेवाएं ही चालूं रहेंगी। पेट्रोल पंप को खोलने की इजाजत दी गई है। कोर्ट में कामकाज, कृषि क्षेत्र और टी गार्डन्स, अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय माल ढुलाई और खाने के होम डिलीवरी की इजाजत रहेगी। ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में हफ्ते में दो दिन का लॉकडाउन पिछले हफ्ते से लागू किया है। अगला लॉकडाउन 29 जुलाई को निर्धारित है। राज्य में लॉकडाउन के चलते कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएससीबीआई) से घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में जब पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा उस समय विमान के रद्द करने के बारे में अधिकारियों ने बताया कि इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। अधिकारियों ने बताया, ज्यादा संभव है, सभी लॉकडाउन के दिनों में विमान रद्द किया जाएगा, लेकिन अंतिम घोषणा राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। इससे पहले, राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता की सभी यात्री विमान को रद्द कर दिया था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com