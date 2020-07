महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण का बढ़ता फैलाव रोकने के लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मगर भरोसा दिया है कि ‘मिशन फिर शुरू’ के हिस्से के तहत धीरे-धीरे छूट दी जएगी। यह आधिकारिक घोषणा बुधवार की देर शाम में की गई। राज्य सरकार ने यह फैसला तब लिया, जब केंद्र सरकार ने अनलॉक 3.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कर्नाटक सरकार सिलेबस से टीपू सुल्तान सहित इन अध्यायों को हटाएगी महा विकास अघाड़ी सरकार ने पहले से तय सावधानियां बरतना जारी रखने का फैसला लिया है। साथ ही इस महीने के दौरान प्रतिबंधों में धीरे-धीरे छूट देने की घोषणा की है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com