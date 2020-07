कोरोना त्रासदी पर IPS ऑफिसर की कविता सुन हर कोई कह रहा ‘वाह…’, देखें VIDEO नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है। इससे फैली निराशा के बीच वैक्सीन ने थोड़ी आशा भी जगाई है। कोरोना संकट के बीच बिहार की राजधानी पटना (सेंट्रल) के सिटी एसपी विनय तिवारी ने कोरोना पर ‘तमस के वीर’ नामक एक कविता लिखी है। उन्होंने इसे अपना स्वर भी दिया है। उन्होंने यह कविता अपनी शादी की छुट्टी के दौरान बेतवा नदी के किनारे रणछोर धाम में रिकॉर्ड कराया। विनय तिवारी ने अपने कविता के माध्यम से कोरोना के कारण पनपी वेदना से लेकर उससे विजय के भाव तक पर यह कविता लिखी है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर लिखी कविता में अलग-अलग रस और भाव हैं। इसमें दुख, शोक, दुविधा, वीर रस, युद्ध, विजय, और भविष्य का भाव है। बिहार काडर के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला के भलवारा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआटी बनारस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2015 में यूपीएससी में सफलता हासिल की। विनय तिवारी ने बताया कि वह किसान परिवार से आते हैं, इस वजह से साहित्य में उनसी शुरू से ही दिलचस्पी रही। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त को बचपन से ही पढ़ा है। विनय तिवारी बीते तीन-चार वर्षों से कविता और कहानी लिख रहे हैं। इन दिनों वह Mathematics and principle of life नाम से एक किताब भी लिख रहे हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com