राजस्थान में अशोक गहलोत आज होटल फेयरमोंट में करेंगे विधायक दल के साथ बैठक राजस्थान। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक जयपुर के उसी होटल फेयरमोंट में होगी जहां पर सभी कांग्रेसी विधायक ठहरे हुए हैं। बता दें कि कल ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने आगामी 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। आज की बैठक में कांग्रेस विधायक दल अपनी आगामी रणनीति बनायेगा। विधायक दल की यह बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक दल की इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सरकार पर आये सियासी संकट से निपटने और विधानसभा-सत्र की तैयारियों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मौजदू रहेंगे। इससे पहले एक सप्ताह से सरकार और राजभवन के बीच चल रहा टकराव खत्म हो गया। जहां सुबह पहले सरकार की ओर से विधानसभा-सत्र बुलाने की फाइल को राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीसरी बार वापस लौटा दिया था। उसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। इससे सरकार और राजभवन में चल रहा टकराव खत्म हो गया। इस मुलाकात के बाद सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए चौथी बार कैबिनेट का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया था।